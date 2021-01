Gattuso ha risposto in diretta al tweet di ADL

Nervi tesi. Tesissimi. Che uno come Rino Gattuso non può mica nascondere. Andrebbe contro la sua natura. Si presenta smanioso il tecnico del Napoli ai microfoni della Rai, ha nel petto un fuoco che non gli permette di trovare pace. Ha tanta roba da buttare fuori, ed alla prima domanda il vaso si svuota puntualmente.

“Perchè mi parlate sempre di dimissioni? Io non mi dimetto. Qui buttiamo il sangue! Se mi vengono i cinque minuti vado ad allenare in Kuwait” dice in diretta tv un Rino che non riesce a star fermo, come una trottola si agita con il corpo e muove veloce la lingua.

“Io non devo essere rassicurato da nessuno” dice, chiaro riferimento alla nota diffusa dalla società via social nella serata di vigilia. Anche quella, evidentemente, non è andata giù al tecnico che in maniera indiretta ha visto confermare dal club la sua messa in discussione.

Un rapporto teso, tesissimo. Una distanza che in questo momento appare siderale, difficile da colmare, tra le aspettative di De Laurentiis e la visione del momento da parte di Gattuso, che in diretta tv ha rivendicato la semifinale raggiunta ed il lavoro fatto in questi mesi.

“Lavorerò fin quando posso” è la chiosa del tecnico. Una frase che non promette niente di buono. Ma nessuna certezza: il calcio ci mette poco a ribaltare situazioni che sembrano aver preso una piega storta. Come sempre, il campo dirà più di tante parole. Anche di dette quelle dette a caldo, in un momento di evidente rabbia.