Gattuso in conferenza: “E’ sembrata facile, ma Ospina e Insigne decisivo sul 3-0. Dette tante chiacchiere. Sulla Supercoppa...”

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha commentato in conferenza stampa la goleada, 6-0, contro la Fiorentina.



Oggi grande lucidità sotto porta

"Sono contento, sembra una gara facile ma non lo è stata. Sull'1-0 Ospina ha fatto un miracolo, a gara è cambiata sulla giocata di Insigne per il 3-0. La Fiorentina lì ha perso convinzione, mi è piaciuta la mentalità della mia squadra oggi".



Sulla scelta di portare la squadra a pranzo fuori in settimana

"Venivamo da due vittorie. Sono state fatte tante chiacchiere, presunti problemi miei con la squadra. Vi posso assicurare che non ho nessun problema con i miei. Era giusto andare a mangiare una cosa insieme, sono cose importanti quando c'è stanchezza. Ho visto una squadra contenta di stare insieme, c'è serenità in questo gruppo di sessanta persone che lavorano insieme".



Sulla positività di Fabiàn

"Siamo stati bravi, la squadra non ha concesso quello che avevamo concesso a Udinese ed Empoli. Faccio i complimenti al club ed allo staff che si occupano dei tamponi. Stanotte a mezzanotte sono venuti a farci i tamponi, ci hanno permesso di giocare la gara all'orario stabilito.



Sulla sfida alla Juve in Supercoppa

"I trofei sono sempre importanti. Giochiamo contro una squadra di mentalità, la loro storia lo dice. Da nove anni vincono in Italia, hanno fatto finali di Champions e sappiamo che possono avere qualcosa più di noi, ma ce la giocheremo con grande rispetto per la Juve".