Gattuso si prende i meriti: "Spalletti è una garanzia, continuerà il mio lavoro e quindi è già avanti"

"Spalletti lo conoscete. E' una garanzia. Continuerà il mio lavoro con il 4-2-3-1. E' già avanti...". Queste le parole di Rino Gattuso, ex allenatore del Napoli, intervistato dal quotidiano Il Mattino. L'allenatore ha preferito glissare sulla fine della sua esperienza con la Fiorentina e sul mancato approdo al Tottenham, e sul futuro ha aggiunto: "Aspetto di ricominciare, anche se non so quando. Intanto studio, mi aggiorno. Vediamo poi quale chance si presenta".