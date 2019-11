Gazzetta - ADL vuole fare piazza pulita, addii illustri a gennaio: Mertens vuole l'Inter, Callejon verso la Cina

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di una 'Adl Revolution", scrivendo di un patron determinato ad una vera e propria rivoluzione dopo l'atto di ribellione della squadra al ritiro imposto dal club. Così scrive la rosea aprendo a due clamorosi addii già a gennaio: "E’ volato a Los Angeles, De Laurentiis, con tutto il suo carico di delusioni. Ha sopportato la rivolta dei giocatori, quell’atto d’insubordinazione che mai si sarebbe aspettato dal nucleo storico, da quel gruppetto di giocatori che hanno partecipato alla crescita di questo Napoli. E il tradimento non resterà impunito. Il presidente procederà alle epurazioni, con o senza il consenso dell’allenatore. Lui, è uno che va dritto per la sua strada, ascolta i consigli dei suoi collaboratori ma, alla fine, l’ultima parola gli spetta, di diritto. E, da quello che è trapelato in questi giorni, l’intenzione è quella allontanare i capi dell’ammutinamento.

A gennaio potrebbe partire, Dries Mertens. L’attaccante belga gradirebbe l’Inter e da queste parti nessuno farebbe nulla per trattenerlo. Ma la società nerazzurra è fredda sull’operazione ( il cartellino costa 10 milioni di euro) sia per il mercato di gennaio che per quello di luglio prossimo. Nella sua stessa posizione si trova José Callejon. Per lui, ci sono offerte cinesi, Rafa Benitez lo porterebbe volentieri al Dalian Yifang, dove troverebbe Marek Hamisk. L’impressione è che lo spagnolo arriverà a scadenza .