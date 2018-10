Gazzetta: "Allarme Napoli, si ferma Insigne ma gli esami escludono lesioni"

"Allarme Napoli: si ferma Insigne". Così titola la pagina dedicata al Napoli sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che si sofferma sull'assenza dalla lista dei convocati del numero 24: "La rivelazione di Carlo Ancelotti - si legge - è inaspettata, arriva poche ore prima della partenza per Udine, dove il Napoli oggi affronterà l’Udinese. "Lorenzo Insigne non sarà tra i convocati, è indisponibile. Non ha grossi problemi, ma resterà in sede, continuerà a lavorare per recuperare in tempo utile per giocare mercoledì a Parigi. È parso di capire che l’attaccante sia stato fermato per un affaticamento muscolare: l’esame ecografico a cui è stato sottoposto avrebbe, in ogni modo, escluso lesioni".