Gazzetta 'allontana' Bernardeschi: "Guadagna 4mln e ha appena firmato con un importante sponsor"

L'idea dello scambio tra Juve e Napoli con Milik in bianconero per Federico Bernardeschi è destinata a restare tale, ovvero una suggestione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega nel dettaglio per quale motivo l'affare non si farà: "Federico guadagna 4 milioni a stagione, ingaggio oltre gli standard del Napoli, e vede il suo futuro alla Juve o in Premier. Non solo, sul tavolo c’è la questione diritti di immagine, sempre delicata: Bernardeschi a maggio ha chiuso un contratto con Roc Nation, l’agenzia fondata dal rapper Jay-Z. Al momento è complesso immaginare che possa cedere quei diritti al Napoli - realisticamente, è probabile che nel contratto con Roc Nation ci sia una forte penale".