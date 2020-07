Gazzetta annuncia: "Osimhen, l'affare si farà! Già oggi può essere a Roma per le visite"

Victor Osimhen sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Ne è convinta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nonostante il cambio procuratori che ha rallentato l'affare. Il quotidiano scrive: "L’operazione si concluderà, in casa Napoli sono tutti ottimisti, e già oggi il centravanti nigeriano potrebbe essere a Roma per le visite mediche, visto che il club francese ha fretta di chiudere anche formalmente l’operazione per non incorrere in sanzioni interne per questioni di bilancio".