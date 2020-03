Gazzetta annuncia: "Svolta Gattuso, ADL lo conferma fino al 2021! I dettagli"

Nella giornata di venerdì il Napoli si è allenato per l'ultima volta, al mattino, prima di avere due giorni di riposo in concessione da Rino Gattuso. Quest'ultimo, dopo la seduta mattutina, è rimasto come al solito al centro tecnico e nel pomeriggio è stato raggiunto da Aurelio De Laurentiis, Edo De Laurentiis ed Andrea Chiavelli. I quattro hanno dato vita ad un summit in cui è stato fatto il punto della situazione sul futuro, a cominciare proprio da quello dell'allenatore calabrese, che secondo La Gazzetta dello Sport ha già conquistato il cuore del suo presidente, guadagnadosi la conferma per un altro anno oltre questo in corso:

"L’incontro di Castel Volturno non è stato casuale, le parti l’avevano programmato da tempo. Aurelio De Laurentiis ha voluto iniziare a sondare il proprio allenatore per capirne le intenzioni sul futuro. Rino Gattuso ne ha apprezzato il gesto, ma nella chiacchierata ha voluto anche chiarire alcuni punti che riguardano l’eventuale programma futuro. [...] L’impressione è che sarà proprio l’attuale tecnico a gestire il dopo rivoluzione, ovvero tutto quanto ci sarà di nuovo dall’inizio della prossima stagione. C’è arrivato a questa convinzione, De Laurentiis, dopo aver analizzato punto per punto l’importanza di Gattuso in questo Napoli".