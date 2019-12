Gazzetta - Berge primo obiettivo: idee chiare per gennaio, tutti i nomi

Gattuso e De Laurentiis hanno già affrontato, seppur relativamente, il tema mercato in vista di gennaio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela che si lavora soprattutto a centrocampo. Il ds Cristiano Giuntoli è già al lavoro. Uno dei principali obiettivi è Sander Berge del Genk, rimasto affascinato dal San Paolo, e il marocchino naturalizzato olandese del Verona, Sofyan Amrabat, da bloccare ora in vista di giugno dato che a gennaio resterà a Verona e non potrà giocare in un'altra squadra. Per l’esterno si guarda sempre allo spagnolo del Benfica Alejandro Grimaldo. Ma ora lasciamo lavorare Rino.