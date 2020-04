Gazzetta - Blindato Fabian: via solo per cifre indecenti, ma il suo agente ha già fatto una rivelazione

Il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi di Fabian Ruiz, il perno del suo centrocampo dal quale vorrà ripartire presto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che per il club lo spagnolo è incedibile e andrà via solo per offerte ritenute indecenti. Il Real Madrid ci pensa da tempo ma difficilmente riuscirà ad accontentare De Laurentiis, in più il suo agente ha svelato che il prossimo sarà un mercato di scambi, causa Covid-19, e dunque difficilmente arriverà una proposta allettante. Poco male: il Napoli vuole godersi ancora a lungo il gioiello andaluso che con Gattuso è rinato nel suo ruolo naturale, quello di mezzala.