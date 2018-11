Gazzetta - Due i tormenti di Ancelotti: panchina debole e scarsa intensità

I tormenti di Ancelotti: poca intensità e panchina debole. Questo il pensiero della Gazzetta dello Sport, che scrive così dopo il pareggio con il Chievo: "Sono pesanti i due punti persi contro il Chievo. C’è il timore che, leggendo la classifica, ci si possa deprimere. Dopo appena tredici giornate, la Juventus ha già fatto il vuoto, alle sue spalle c’è il Napoli che non ha saputo capitalizzare il turno favorevole, contro l’ultima della classifica. C’è qualcosa che preoccupa, lo stesso Carlo Ancelotti ha avuto da ridire sull’atteggiamento della squadra. Teme, l’allenatore, che la squadra possa perdere l’intensità, la reattività, in un momento delicato della stagione. È in Champions che il tecnico vorrà risposte da parte della squadra. Vuole una reazione decisa per battere la Stella Rossa e per tenere intatte le possibilità di accesso agli ottavi di finale. Di certo, Ancelotti s’è accorto che tanto turnover potrebbe creargli qualche problema, così com’è avvenuto ieri pomeriggio. Diawara e Ounas hanno collaborato poco, mentre Malcuit non ha impressionato sulla fascia destra. La debolezza del Napoli potrebbe stare proprio nella funzionalità della panchina"-