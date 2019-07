Gazzetta - Duello Napoli-Juve totale, dopo Icardi anche per Rafael Leao: è un pallino di Giuntoli

Si parla di un prezzo intorno ai 30 milioni di euro e la partita è apertissima. Da un lato il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli si sta dando da fare per ottenere il consenso del giocatore e del suo entourage, ben sapendo che i rivali bianconeri da tempo hanno stretto contatti con il mondo del centravanti nato ad Amada. Inizialmente i vertici juventini avevano assaporato l’idea di ingaggiarlo a costo zero per la neonata Under 23 bianconera. Poi, il piano si arenò, ma non la confidenza con Rafael e i suoi agenti. E quelle relazioni stanno tornando utili (ovviamente) in questi giorni surriscaldati. Il bello è che Paratici in persona sta seguendo la pratica, con la ferma intenzione di difendere la pole position. Eppure anche Giuntoli si sta muovendo con determinazione. Rafael Leao può essere considerato un pallino del manager di Aurelio De Laurentiis. La politica societaria prevede la valorizzazione dei giovani e il portoghese è tra gli attaccanti di maggior prospettiva della nuova generazione. Tanto è vero che sulle sue tracce ci sono altri importanti club stranieri abituati a investire sui giovani: Arsenal e Borussia Dortmund.