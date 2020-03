Gazzetta esalta ADL: "Con l'addio di Sarri ha pagato gli stipendi di Ancelotti e Gattuso"

"Sarri è costato poco più di 8 milioni al lordo, vale a dire la cifra che doveva pagare come penale per rescindere, apprezzerete il piccolo capolavoro di ADL". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza i conti del Napoli e sottolinea la grande abilità del tecnico azzurro di autofinanziare i tecnici che ha assunto nel tempo attraverso l'addio dei loro predecessori. Si parte con Sarri, la cui partenza ha portato ADL di fatto a guadagnare 13 milioni (la differenza sul cartellino di Jorginho pagata dal Chelsea, ovvero 63 milioni rispetto ai 50 che doveva pagare il City che avrebbe preso il brasiliano senza l'avvento ai Blues di Sarri. In pratica - spiega il quotidiano - i soldi con i quali nelle ultime due stagioni sta pagando i suoi allenatori con relativi staff.

Si passa poi all'analisi del caso Carlo Ancelotti col suo staff costa al Napoli circa 10 milioni di euro lordi a stagione. "A dicembre scorso l’esonero, che però quasi coincide (11 giorni) con la firma per l’Everton dell’allenatore reggiano. Dunque alla fine in questa stagione De Laurentiis ha pagato poco meno della metà dell’ingaggio lordo di Carletto, mentre ne pagherà 1,5 per Rino Gattuso e il suo staff. Insomma a fine annata, almeno di ulteriori detrazioni (vedi capitolo successivo), il Napoli per i tecnici, pur cambiando, avrà speso circa 6 milioni lordi. Meno di quanto messo in preventivo".