Gazzetta esalta Gattuso: "Il Napoli vola e si diverte sulla giostra del gol! Senza avvio sciagurato..."

Il Napoli vince e si diverte, con la Spal finisce 3-1, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così la partita: "Può gongolare Aurelio De Laurentiis: segnano un po’ tutti i suoi attaccanti - a prescindere dalla maglia indossata - e il Napoli continua a volare col Metodo Gattuso. Cambiano uomini e interpretazione della gara, non il risultato e contro la Spal arriva la quinta vittoria consecutiva in campionato, una striscia così mancava dai tempi di Maurizio Sarri, 2018, quando la squadra contendeva lo scudetto alla Juve. E del resto i numeri dicono che il Napoli del girone di ritorno è secondo in classifica. Vale a dire che senza quello sciagurato avvio, oggi la squadra starebbe quantomeno a lottare in zona Champions".