Gazzetta esalta il Napoli: "Si è 'Gattusizzato', si diverte e si sacrifica. Vedete Insigne..."

Piace il nuovo Napoli, quello di Gattuso, che vince anche a Genova e che l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta così: "La “gattusizzazione” del Napoli si completa definitivamente a Marassi quando a pochi minuti dalla fine Lorenzo Insigne si fa tutto il campo all’indietro per recuperare un pallone di testa (!). I risultati sono emblematici: settima vittoria nelle ultime otto giornate, oltre alla Coppa Italia meritatamente conquistata contro la Juventus. Il Napoli “gattusizzato” è una squadra che si diverte a giocare e a sacrificarsi, in cui tutti i calciatori portano in campo lo spirito e le idee (sì, le idee) dell’allenatore e nella quale i protagonisti si alternano con grande efficacia".