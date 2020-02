Gazzetta - Gattuso esulta, rientro vicino per Koulibaly: sarà in campo contro il Lecce

La notizia attesa da tempo sta per arrivare: Kalidou Koulibaly è pronto per rientrare. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l’opportunità di rivederlo dal primo minuto potrebbe essere la gara col Lecce, in programma al San Paolo, domenica pomeriggio. Felice Gattuso e, ovviamente, tutta la squadra, anche se Di Lorenzo si è sempre comportato bene nel ruolo di centrale. Koulibaly manca dal 14 dicembre, esordio di Gattuso in panchina, ko col Parma. Il senegalese si fece male rincorrendo Kulusevski. Ora, finalmente, è pronto al rientro. Dopo Mertens, un altro prezioso tassello che ritorna al suo posto.