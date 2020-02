Gazzetta - Gattuso sotto accusa: 4 cambi con l'Inter per ritrovare equilibrio

Rino Gattuso sotto accusa dopo il ko inaspettato in casa col Lecce. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano fa sapere che le sue quotazioni era in forte rialzo, si parlava di lui come l’allenatore che avrebbe dovuto avviare la nuova progettualità, ma la sconfitta di domenica lo hanno riportato tra i comuni mortali. Per ritrovare equilibrio, quello smarrito coi pugliesi, Gattuso domani a San Siro contro l'Inter potrebbe puntare sul ritorno dal primo minuto di Callejon, Mertens, Manolas e Meret.