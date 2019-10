Gazzetta - Ibra può essere il colpo invernale! Con ADL ha già parlato di possibile intesa: spuntano le cifre

Zlatan Ibrahimovic al Napoli è tutt'altro che una suggestione: l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che tra lo svedese e De Laurentiis c'è già stato qualche contatto nei mesi scorsi. "In quella chiacchierata - si legge - s’è parlato anche di una probabile intesa. L’argomento è attuale, dunque. Chi conosce il presidente del Napoli sa bene che non parla mai tanto per apparire. E, dunque, la questione Ibrahimovic è più che mai reale, potrebbe essere il colpo napoletano del mercato invernale".

Tutto gira attorno all'intesa economica: "Ibra dovrebbe accontentarsi di uno stipendio «operaio», perché nella logica della gestione societaria, De Laurentiis non andrebbe mai a guastare il bilancio. In pratica, all’attaccante verrebbe offerto un contratto di un anno e mezzo, partendo da gennaio, a non più di 4 milioni di euro a stagione, rispetto ai 7,2 milioni di dollari che percepisce dai L.A. Galaxy, in Mls. A 38 anni compiuti per lui potrebbe essere un’occasione".