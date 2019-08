Gazzetta - James e Mendes in pressing sul Real: senza concorrenza ADL può spuntarla

“James preme sul Real con l’aiuto di Mendes”. Così titola l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport nelle sue pagine interne. La rosea spiega come Carlo Ancelotti aspetti il talento colombiano mentre il club azzurro aspetta segnali di apertura da Madrid.

JAMES VUOLE NAPOLI - “Il giocatore ha ribadito l’intenzione di venire a Napoli e vorrebbe che Florentino Perez gli andasse incontro, esaudendo il suo desiderio”, si legge sulla rosea che spiega come l’Atletico Madrid pare abbia rinunciato all’idea di acquistare il calciatore e la chiusura del mercato inglese giovedì sera eliminerà altre possibilità di cessione al club blancos che potrebbe non avere altre chance che quella azzurra per liberarsi del calciatore che non rientra nei piani di Zidane.

L'ALLEATO - Per questo De Laurentiis sembra convinto di poter vincere il braccio di ferro con il Real e portare in azzurro il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. "Dalla parte del Napoli c’è anche Jorge Mendes, il manager portoghese che cura gli interessi dell’attaccante colombiano, che sta spingendo su Florentino Perez per accettare la proposta napoletana", conclude la rosea. .