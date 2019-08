Gazzetta - Llorente bloccato, c'è già accordo sull'ingaggio: si può chiudere tra due giorni

Il sogno di mercato del Napoli resta Mauro Icardi, ma il tempo stringe e De Laurentiis non può aspettare in eterno e aspetterà solo fino a domani. Per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è messo nelle condizioni di poter chiudere entro mercoledì l’ingaggio dell’esperto Fernando Llorente, 34 anni, svincolato. È vero che sull’attaccante spagnolo ci sono diversi club, ma la destinazione Napoli - si legge - sarebbe gradita per via della buona competitività in Champions, e c’è un accordo di massima con gli agenti.