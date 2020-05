Gazzetta - Meret via con un'offerta vantaggiosa: il Napoli ha già scelto il sostituto

Da titolarissimo a iriserva. Per questo Alex Meret non è così certo di restare a Napoli il prossimo anno. La questione portieri verrà definita a fine stagione. C’è il rischio che il talento friulano finisca sul mercato se Gattuso dovesse decidere di puntare tutto su Ospina. Dinanzi ad un’offerta vantaggiosa, il club non esiterà a cederlo. In tal caso, potrebbe ritornare a Napoli, Luigi Sepe, attuale portiere del Parma. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.