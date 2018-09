Gazzetta - Officina Napoli, Ancelotti pronto a lanciare Malcuit dopo la sosta: altri due azzurri scalpitano

Il Napoli di Ancelotti sarebbe pronto ad una vera e propria rivoluzione. Ecco quanto emerge dalle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Una sosta forzata però magari utile. Carlo Ancelotti proverà da domani a correggere gli errori commessi a Genova dalla sua difesa anche se l’intera retroguardia schierata a Marassi sarà in giro per il mondo. Tutti convocati dalle rispettive nazionali, da Ospina a Mario Rui passando per Hysaj, Albiol e Koulibaly. Dunque, l’occasione sarà propizia per valutare lo stato di forma di chi fin qui è rimasto a guardare a partire dall’ultimo arrivato Malcuit cui è già stato preferito Luperto (convocato dall’Under 21). Valutando la corsa e l’intensità richiesta dal tecnico ai suoi esterni difensivi, forse alla ripresa potrebbe essere il momento per il francese arrivato dal Lille. Chissà che Maksimovic e Chiriches non possano convincere Ancelotti a dar loro una possibilità contro Fiorentina o Stella Rossa, proprio grazie a questa sosta in cui saranno protagonisti a Castel Volturno".