Gazzetta - Osimhen, pronta l'offerta del Chelsea: 70mln al Napoli e 10 al nigeriano

Il Chelsea è pronto a fare la sua offerta ufficiale al Napoli per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, dopo aver chiesto l'attaccante in prestito nei giorni scorsi, ricevendo un no da De Laurentiis, gli inglesi hanno rotto gli indugi e stanno per fare la mossa che potrebbe essere decisiva. Tre giorni fa l’Al Ahli aveva presentato una proposta da 70 milioni di euro ai partenopei ma la destinazione non è affatto gradita al nigeriano, che potrebbe invece dire sì ai Blues, pronti a mettere sul piatto la stessa cifra.

L'offerta per Osimhen.

Contestualmente a quella al Napoli arriverà poi anche l'offerta per lo stesso Osimhen, con un contratto da 10 milioni di euro a stagione, ovvero lo stesso stipendio strappato dal calciatore agli azzurri nell'ultimo rinnovo. Dopo settimane di silenzi e di complicazioni, sul mercato del Napoli, la svolta sembra adesso essere vicina, con il nigeriano che è pronto a coronare il suo sogno di giocare in Premier League.

Le parole dell'agente di Osimhen, Roberto Calenda, di ieri.

"Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio".