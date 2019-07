Gazzetta - Per Pepè pronto contratto da 5 mln ma c'è il nodo commissioni: presto nuovo aggiornamento con gli agenti

C’è l’accordo con il club, ieri a Dimaro con i suoi agenti si è provato a trovare l’intesa anche con Pepè. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa per l’attaccante ivoriano: “Con il Lilla il Napoli ha raggiunto un accordo di massima, valutabile in 85 milioni, dei quali 21 sono per il cartellino di Adam Ounas”, scrive la rosea.

LA RIUNIONE. C’è da trovare, però, l’intesa con il calciatore di cui hanno parlato ieri all’hotel Rosatti il presidente Aurelio De Laurentiis, l’ad Andrea Chiavelli, il ds Cristiano Giuntoli insieme con Samir Khiat, mediatore dell’operazione, e gli storici procuratori di Pépé, Michael N’cho e Aboubakar Traoré. La riunione dura tre ore e “presto ci dovrebbe essere un aggiornamento fra le parti e la possibile chiusura”, scrive la Gazzetta.

LE CIFRE. La rosea fa il punto sulle cifre dell’affare: la richiesta degli agenti per il giocatore è un contratto quinquennale da oltre 5 milioni netti a stagione. Ma ai costi del cartellino, ci sono da aggiungere commissioni richieste dagli agenti di circa 6 milioni. Il Napoli ha risposto offrendo un ingaggio di 4 milioni più bonus. Ma sulle commissioni De Laurentiis non intende pagare perché sarebbero ben oltre il 3 per cento previsto.

LA VOLONTÁ DEL CALCIATORE. Altro nodo, rivela la rosea, potrebbe essere la volontà del calciatore affascinato dalla Premier e dal Manchester United. Per questo Kevin Malcuit, prelevato proprio dal Lilla, sta cercando di convincere il calciatore. Una telefonata di Ancelotti - scrive la Gazzetta - potrebbe convincere il calciatore.