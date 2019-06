Gazzetta svela la sorpresa di ADL: "Lunedì può arrivare Veretout, si aspetta solo l'ok da Firenze"

“Entro lunedì vi darò un’altra bella notizia per l’estate”. Lo ha detto ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis da Capri, dove si festeggia in anticipo il compleanno di Carlo Ancelotti. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare la sorpresa del presidente. “Potrebbe essere l’ingaggio di Veretout”, scrive il quotidiano oggi in edicola. La rosea spiega come per il centrocampista ci sia “già l’accordo col giocatore” e tocchi “attendere la risoluzione delle vicende societarie a Firenze per chiudere”.