Gelo ADL-Spalletti, il motivo è la pec: neppure ieri si sono parlati

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è gelo nei rapporti tra Spalletti e De Laurentiis come raccontato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ieri tecnico e presidente si sono pure incrociati, perché De Laurentiis ha seguito anche una parte dell’allenamento, salutando tutti i giocatori. "Fra i protagonisti una stretta di mano educata e nulla più. Dopo la cena di venerdì scorso ogni discussione è stata interrotta. Non sembrano esistere al momento i presupposti per riprenderla. Quella pec per la riconferma del contratto, mandata come fosse un qualsiasi impiegato non è stata “accettata” da Spalletti".