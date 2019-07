Giallo Rodriguez, Repubblica chiarisce: "James è in Colombia, aspetta segnali da Mendes per la chiusura col Napoli"

Dov'è James Rodriguez? Di sicuro non a Capri con De Laurentiis per firmare il contratto che lo legherà al Napoli (qui i dettagli). Ieri giallo sul colombiano, pronta la smentita del Napoli, oggi l'edizione odierna di Repubblica chiarisce ulteriormente la situazione. James, a quanto pare, si trova in Colombia, si gode le vacanze dopo la Copa America. E poi De Laurentiis e Chiavelli, ieri, si trovavano a Milano, in Lega, dove sono rimasti fino alle 19 (qui le foto che lo testimoniano). Ma tra le parti si continua a lavorare, si cerca prima l'intesa definitiva col Real Madrid - Mendes a lavoro - e poi si procederà col giocatore, che intanto, non vede l'ora di ritrovare Ancelotti, suo allenatore in Spagna e in Germania al Bayern. James è in Colombia, Capri può attendere.