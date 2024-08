Ultim'ora Gilmour-Napoli, si riapre! Via libera dal Brighton, ora dipende dal Napoli

"Billy Gilmour ha ricevuto il via libera da parte del Brighton per volare in Italia". Lo scrive Matteo Moretto di Relevo sui social. Affare dunque quasi fatto per l'arrivo a Napoli del centrocampista scozzese.

Dipende tutto dal Napoli. Il Corriere dello Sport online infatti scrive: "Il Napoli sta riprovando per Gilmour, il Brighton ha dato il via libera: ora il club azzurro sta ragionando sulla fattibilità economica dell'operazione in attesa della cessione di Osimhen".