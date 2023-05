Giuntoli a Dazn: "Spalletti ama Napoli e la sua gente, ha dato tutto sé stesso per noi"

TuttoNapoli.net

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della partita con l'Udinese è intervenuto al microfono di DAZN: "E' un momento molto delicato e bello, c'è da fare un ultimo centimetro e bisogna essere concentrati. Dopo tanti anni avere la riconoscenza del pubblico napoletano è motivo di grande orgoglio e soddisfazione".

Spalletti lo ritiene tanto innamorato da non avere dubbi a restare? "Non ne abbiamo parlato, so che è innamorato della città, della squadra, del popolo e ha dato tutto se stesso in questo progetto. Poi vedremo".