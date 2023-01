Giuntoli a Mediaset: "C'è ottimismo per Ounahi! Sirigu-Gollini? Ne stiamo parlando. Su Cheddira..."

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dal match di Coppa Italia contro al Cremonese è intervenuto al microfono di Mediaset

TuttoNapoli.net

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dal match di Coppa Italia contro al Cremonese è intervenuto al microfono di Mediaset: "Siamo ottimisti su Ounahi nonostante l’inserimento del Leeds. Il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano".

Osimhen vale 100 milioni? "In questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano e su quello che stanno facendo i ragazzi. Se è un giocatore incedibile? Sono tutti incedibili per noi".