Giuntoli a Mediaset: "Gara più speciale da quando sono qui! Kvara? Tanti anni di contratto, incontro usuale..."

De Laurentiis ha incontrato il procuratore di Kvara "Lui ha tanti anni di contratto. Noi abbiamo un modo di lavorare che ci porta ad essere sempre in contatto con le agenzie e gli agenti: c'è tempo per certi discorsi, ora pensiamo alla gara di questa sera".

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Milan , ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Siamo orgogliosi di essere qui e di giocarci una semifinale di Champions. C'è un po' di vantaggio da parte del Milan che ha fatto un gol in casa, ci mancano due giocatori importanti, ma stasera dobbiamo pensare al campo, a fare una grande gara e continuare a fare la storia".

Sarà l'uomo in più stasera? "E' un giocatore molto importante, l'ha dimostrato.

Poteva fare il centravanti nel match d'andata? Inutile pensarci, pensiamo a questa gara. Stiamo molto meglio rispetto a 15 giorni fa e il Napoli conta come 'noi', non come giocatore singolo".

S'è mai trovato in un'atmosfera così? "E' una giornata particolare, molto bella. Sono qui da otto anni, abbiamo giocato gare importanti e quella di stasera è probabilmente la più speciale. Ci può proiettare a una semifinale a cui nessuno prima avrebbe mai creduto".