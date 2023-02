Giuntoli annuncia a Dazn: "Spalletti al centro del progetto, per il 2024 sicuramente resta qui!"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del match col Sassuolo ha parlato al microfono di DAZN.

Spalletti oggi fa mille panchine in carriera. "E' un numero grande come la sua grandezza. La sua esperienza è testimoniata da questo dato incredibile e dai grandi risultati fatti in carriera, dalle tantissime vittorie. Ma in questo momento passa tutto in secondo piano, siamo concentrati su questa gara".

Fermo restando che avete un'opzione per un altro anno, ci sono novità sul suo rinnovo? "In questo momento stiamo pensando al quotidiano. Spalletti rimane al centro del progetto tecnico, sicuramente nel 2024 rimarrà con noi e poi il prossimo anno valuteremo il futuro insieme".