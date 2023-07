Giuntoli-Juve, l'ok dopo un chiarimento ADL-Scanavino: ecco a quanto ha rinunciato il ds

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il contratto di Cristiano Giuntoli, avendo scadenza giugno 2024 da stanotte avrebbe avuto nuova validità per la stagione che è appena cominciata e quindi avrebbe comportato oneri dei quali conviene fare a meno, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport ricordando l'impegno per 1mln e 750mila euro che ora il Napoli risparmierà:

"Giuntoli ha pure firmato la liberatoria per i compensi ancora non goduti (tre mensilità, pari a 390mila euro, spicciolo più o meno), ha «ignorato» il premio scudetto da 500 mila e con quegli 890 mila euro virtualmente sul tavolo si è preso la libertà inseguita da almeno due mesi, agevolata ieri mattina dal chiarimento tra Adl e Maurizio Scanavino, l’ad di Madame inflessibile nel ribadire la linea della Juventus, insofferente a qualsiasi forma di trattativa. Però la telefonata è stato un bel gesto ed ha attivato Giuntoli a raggiungere Adl, per salutarsi: va via da solo, diventa il capo di un settore, quello tecnico della Juve, che Giovanni Manna, il giovane diesse, ha pilotato con personalità, lascia a Napoli Giuseppe Pompilio, avvocato e amico e confidente che proverà a portar con sé tra dodici mesi".