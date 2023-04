Gli strani casi di Marchisio e Barzagli: quando l’ultrà va in cronaca

Sono come Superman: la maglia bianconera è sotto i vestiti che indossano nella vita quotidiana

Opinioni e fatti, fatti e opinioni. Bisognerebbe fare dei corsi nelle scuole, sopratutto in questo tempo sempre più abbandonato alla confusione, alla polemica fine a se stessa. La polemica che diventa argomento, che sostituisce appunto i fatti. È accaduto ancora una volta, dopo la gara dominata dal Napoli a Torino molto più di quanto dica il risultato, che qualcuno abbia provato a spostare l’obiettivo verso altro, operazione ormai più che nota.

Accade, ad esempio, che lo storico tifoso juventino Claudio Marchisio elabori una teoria pure pericolosa, anche ridicola per chi la sostiene.

“Non cambio idea su Milik, per me lui lo anticipa. Non è un contatto da annullare il gol di Di Maria. Sono opinioni, personali ovviamente”.

Eccolo il passaggio viziato, l’errore di base. Marchisio, accecato dall’amore per la maglia bianconera, parla di opinioni su un fatto che non è opinabile. Come dire: Il papa va in giro vestito di nero, è una mia opinione personale. Milik non anticipa niente e nessuno. Milik colpisce la gamba di Lobotka prima del pallone. Non c’è discussione. E Mamma Rai, sostenuta con i soldi di tutti, non dovrebbe permettere che la verità venga distorta in questo modo.

Da Claudio ad Andrea, Barzagli. Anche lui più bianconero di Zebrone in Eccezzziunale... veramente, tira fuori una teoria che sarebbe pure divertente per quanto ridicola.

"Non so, cosa gli è preso. Era girato, forse è stata una mancanza di equilibrio, non penso volesse fargli male o tirargli un pugno. Essendo più alto poi è arrivato direttamente sulla faccia di Kvaratskhelia, se fosse stato più basso non sarebbe successo niente".

Pensate un pochino, è andata a finire che è colpa di Kvara. Come dire: Voleva tirargli un calcio nelle palle, ma siccome è troppo alto lo ha preso sul ginocchio. Siamo alla comicità di basso livello, alla parodia del commento tecnico. Ma non dobbiamo prendercela: Marchisio e Barzagli sono ultras juventini messi al commento. Sono come Superman: la maglia bianconera è sotto i vestiti che indossano nella vita quotidiana. Una cosa non possiamo accettare, però: che le opinioni siano tutte valide dinanzi a fatti che non ammettono smentita