Gravina chiama ADL: non vuole pagare penale per Spalletti in nazionale

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere della Sera che prova a ricostruire le ultime frenetiche ore.

TuttoNapoli.net

Spalletti a giugno si è impegnato con il Napoli a non allenare club di serie A o la Nazionale per un anno. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere della Sera che prova a ricostruire le ultime frenetiche ore.

"Nell’accordo che ha sancito l’addio (che però qualcuno dice non essere mai stato formalizzato) ci sarebbe una clausola, con una penale da 2,8 milioni da pagare al club partenopeo per liberare subito il tecnico. Il presidente federale Gravina si sta muovendo: è in continuo contatto con Spalletti e ha già chiamato Aurelio De Laurentiis per convincerlo a rimuovere gli ostacoli. Diplomazie all’opera. Non è semplice trattare col patron della Filmauro, ma il margine c’è, soprattutto per una chiamata così prestigiosa. Andando via da Napoli Spalletti ha rinunciato a un rinnovo con stipendio raddoppiato. Non ha guardato al portafoglio, ed è rimasto in buoni rapporti con De Laurentiis. Ci sarà un confronto anche tra di loro, ma filtra ottimismo"