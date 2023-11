“Ho messo Zanoli perchè volevo salvare la panchina”: così avrebbe dovuto rispondere Garcia

E Rudi cosa fa? Fa la battuta sull’aver previsto l’espulsione su Natan. Ma le battute bisogna saperle fare, altrimenti riescono male

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Quello che gli allenatori non dicono”: parole e musica di Rudy Ci Annoia (parafrasando Fiorella). C’era una sola domanda, una sola, a cui chiunque avrebbe voluto una risposta al termine di Napoli-Milan. Ovvero: Perchè, con Pioli che toglie Leao dal campo e di fatto ti fa capire che per lui il 2-2 potrebbe pure andare bene, Garcia inserisce Zanoli per Politano?.

E Rudi cosa fa? Fa la battuta sull’aver previsto l’espulsione su Natan. Ma le battute bisogna saperle fare, altrimenti riescono male. Ma perchè non entrare nel dettaglio tecnico? Perchè non essere sincero? Perchè non dire, chiaramente, che quel cambio altro non era che uno Zerbin 2.0 del cambio di Genova che aveva coinvolto Kvaratskhelia.

“Ho messo Zanoli perchè il pareggio andava bene anche a me, mi permetteva di salvare la panchina”. Questo avrebbe dovuto dire Garcia, perchè di quello si trattava. Non c’è altra spiegazione a quel cambio, se non l’accontentarsi, ancora una volta, delle briciole. Esaltandosi per l’ennesima occasione persa, lasciando in panchina l’acquisto più costoso della campagna acquisti. Rudi Garcia è un uomo appeso a un filo, lo sa anche lui. Ne ha avuto un ulteriore conferma quando s’è visto piombare De Laurentiis nello spogliatoio all’intervallo. Anche Salerno sarà per lui una partita chiave, che può segnarne il futuro. A furia di ultime spiagge, Garcia starà al mare fino a dicembre

Commenta con l'autore