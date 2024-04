I 21 minuti più cult della stagione del Napoli

Era gennaio, fine gennaio, perché fare le cose per tempo quest’anno non sia mai, quando il clou annunciava tra lo stupore generale l’arrivo del centrocampista dell’Aston Villa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Colpo a sorpresa: il Napoli per il centrocampo prende Leander Dendoncker. Era gennaio, fine gennaio, perché fare le cose per tempo quest’anno non sia mai, quando il clou annunciava tra lo stupore generale l’arrivo del centrocampista dell’Aston Villa. Un nome mai uscito, un mediano con la possibilità di giocare all’occorrenza anche da difensore centrale, uno che sembrava poter servire nel calcio di Mazzarri.

Il tutto, però, senza crederci più di tanto: la formula è il prestito, con l’eventuale diritto di riscatto per una decina di milioni. L’ennesimo caso di poca progettualità, in una stagione che se si analizzano tutte le scelte sbagliate ci sarebbe da uscire fuori di testa. Per il mediano belga giusto qualche comparsata, prima di uscire totalmente dai radar. Per lui in Serie A appena 21 minuti giocati (6 con la Lazio, 5 col Torino e 10 col Sassuolo) e l’ultima apparizione, come una stella cometa senza scia, datata 28 febbraio. Da lì in poi, nessun nuovo segnale...