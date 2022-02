ADL: "Osimhen trascina, ecco cosa ci siamo detti con Spalletti. A Venezia per dare un segnale. Su Inter e cori razzisti..."

"Vittoria facile? "Non lo sono mai le partite che si giocano dopo una sosta". Questo il pensiero di Aurelio De Laurentiis, che ha rilasciato alcune dichiarazioni all'uscita dello stadio Penzo di Venezia. Ecco alcuni passaggi riportati da 'Il Mattino'.

Sul ritorno al gol di Osimhen: "È stato un vero trascinatore, non ha cercato solo la porta ma ha fatto le cose per la squadra, pensando ai compagni, dando una mano in tutte le fasi del gioco".

Sui cori razzisti intonati dai tifosi del Venezia: ""Li trovo insopportabili, quegli epiteti sono brutti, orribili. E ha avuto per me un valore ancora più bello aver visto il grande tifo del settore occupato dai nostri tifosi, con tanti ragazzi della Curva A che facendo sacrifici hanno voluto far sentire il loro sostegno, la loro vicinanza a questa squadra".

Sulla Lotta scudetto - "In questo momento ho il godimento per questa vittoria, senza guardare alla classifica, senza pensare alla partita con l’Inter di sabato o star qui a parlare di dove possiamo arrivare. Anche perché io certe cose non le dico. Ero certo che questa partita sarebbe stata per noi una specie di svolta ed è per questo che sono venuto: ho avvertito una strana tensione attorno a questa gara, come se una eventuale non vittoria da parte del Napoli avrebbe potuto frenare il nostro cammino. È da tanto tempo che non andavo in trasferta per una partita, contava dare un segnale a tutti con la mia presenza".

Su Spalletti - "Lui è un grande uomo, un grande allenatore. Ci siamo guardati negli occhi per qualche istante e abbiamo sorriso. Io gli ho detto semplicemente “è andata” e lui mi ha risposto con le stesse parole. Non era semplice vincere con il Venezia, questo non è un campo facile. I ragazzi sono carichi, li ho visti molto soddisfatti e questo è importante per poter arrivare al meglio alla partita di sabato sera".

Cosa si aspetta per la sfida all'Inter - "Nulla, neppure mi va di parlarne. Dico solo che è stato un errore introdurre il calendario asimmetrico, stravolgere rispetto alle passate stagioni il girone di ritorno".