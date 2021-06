As - Fabian, addio complicato: piace alle 3 big spagnole, ma non possono permetterselo

E' difficile che Fabian Ruiz lasci il Napoli. A riferirlo è il quotidiano sportivo pspagnolo As, secondo cui sulle tracce del centrocampista azzurro ci sono sì le tre big di Spagna, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, ma nessuna di loro sferrerà un assalto vero e proprio. Semplicemente perché non possono. Real e Barça hanno problemi economici, l'Atletico spenderà 35 milioni per de Paul. Per questo non sarà imbastita alcuna trattativa per l'ex Real Betis.