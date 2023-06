Bild - Intreccio di mercato in Germania: nel mirino del Napoli il giapponese Itakura

Il classe '97 potrebbe essere il giapponese che De Laurentiis dichiarò di voler acquistare.

Secondo la Bild, il Napoli avrebbe messo nel mirino il difensore del Borussia Mönchengladbach Kou Itakura come possibile sostituto di Kim Min-jae, che è in trattativa per passare al Bayern Monaco. Il classe '97 potrebbe essere il giapponese che De Laurentiis dichiarò di voler acquistare, un acquisto che permetterebbe anche al marketing del club di continuare ad espandersi nel mercato asiatico.