Calcio e Finanza - Cala il monte-ingaggi: ADL risparmia 3mln rispetto al 2022/23, ecco tutti i nuovi stipendi

Il riscatto di Simeone, il ritorno di Zanoli dal prestito, Lindstrom, Cajuste, Natan, Caprile (ceduto in prestito all'Empoli) e Cheddira (ceduto in prestito al Frosinone). In uscita, invece, sono andato via Ndombele e Bereszynski. Si è chiuso così il mercato del Napoli e ovviamente è cambiata la rosa.

Ci sono stati anche alcuni rinnovi ed è quindi diverso anche il monte-ingaggi, che secondo Calcio e Finanza è passato da 71,8 milioni lordi (45,6 netti) a 68 milioni lordi (42,5 netti), con una contrazione dunque di circa 3 milioni annui. Di seguito i nuovi ingaggi riportati da Calcio e Finanza che cita cifre riportate da La Gazzetta dello Sport.

Osimhen – 4,5 milioni di euro netti (5,9 milioni lordi)

Zielinski – 3,5 milioni netti (6,4 milioni lordi)

Lobotka – 3,5 milioni netti (4,5 milioni lordi)

Di Lorenzo – 3 milioni netti (5,5 milioni lordi)

Demme – 2,5 milioni netti (3,2 milioni lordi)

Raspadori – 2,5 milioni netti (4,6 milioni lordi)

Lindstrom – 2,3 milioni netti (3,6 milioni lordi)

Anguissa – 2,2 milioni netti (2,8 milioni lordi)

Politano – 2,2 milioni netti (4,0 milioni lordi)

Mario Rui – 2,1 milioni netti (3,8 milioni lordi)

Meret – 2 milioni netti (3,7 milioni lordi)

Rrahmani – 1,8 milioni netti (3,3 milioni lordi)

Simeone – 1,7 milioni netto (3,1 milioni lordi)

Olivera – 1,5 milioni netti (1,9 milioni lordi)

Elmas – 1,5 milioni netti (1,9 milioni lordi)

Cajuste – 1,2 milioni netti (1,9milioni lordi)

Natan – 1,1 milioni netti (1,7 milioni lordi)

Ostigard – 1,0 milioni netti (1,3 milioni lordi)

Juan Jesus – 1,0 milioni netti (1,85 milioni lordi)

Kvaratskhelia – 1,0 milioni netti (1,3 milioni lordi)

Gollini – 400mila netti (724mila lordi)

Zanoli – 80mila netti (148mila lordi)