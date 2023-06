CdM - ADL disposto a tutto per trattenere Osimhen: la cifra super offerta per il rinnovo

Osimhen al momento guadagna intorno ai 4 milioni di euro

Nel corso del fine settimana potrebbe esserci l’incontro tra De Laurentiis e Roberto Calenda, agente di Osimhen col patron determinato a trovare un'intesa per prolungare il contratto del nigeriano. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Gli argomenti-chiave dell’appuntamento saranno due: la cifra precisa che il Napoli chiede per Osimhen e l’ingaggio da proporre al centravanti nigeriano per un eventuale prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2025.

Osimhen al momento guadagna intorno ai 4 milioni di euro, De Laurentiis potrebbe spingersi fino ai 6 milioni e sarebbe un grande sforzo considerando i parametri del Napoli e la politica sostenuta la scorsa estate".