Cdm - ADL e Osimhen rifiutano l'Arabia: no a 60mln per il nigeriano, il motivo

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, Osimhen è in mezzo ai due fuochi: le sirene arabe con l’offerta shock dell’Al Hilal sia al Napoli che al calciatore. De Laurentiis ha rifiutato una proposta di 140 milioni di euro e anche Victor non sembra assolutamente convinto dell’ipotesi di trasferirsi in Arabia Saudita quando non ha ancora compiuto venticinque anni e tanto ancora da dire nel calcio che conta, nei cinque principali campionati europei.