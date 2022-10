Cdm - Anguissa, filtra ottimismo: l'obiettivo è recuperarlo per la Roma

L’obiettivo del Napoli è recuperare Anguissa per il big-match contro la Roma, durante la prossima settimana sarà costantemente monitorato

Il Napoli ha tirato un sospiro di sollievo per Anguissa, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che gli esami strumentali di ieri hanno messo in mostra una diagnosi meno pesante rispetto alle prime impressioni sull’infortunio dopo la sfida contro l’Ajax. L’obiettivo del Napoli è recuperare Anguissa per il big-match contro la Roma, durante la prossima settimana sarà costantemente monitorato: "Filtra ottimismo dal Napoli; se non dovesse farcela è probabile che non sarebbe rischiato in Champions League contro il Glasgow Rangers e il suo recupero verrebbe posticipato alla sfida contro il Sassuolo del 29 ottobre".