CdM - Atletico su Milik, avviati contatti! C'è una strategia per gennaio: i dettagli

L'Atletico Madrid è forte su Arek Milik, attaccante in uscita dal Napoli. Diego Costa ha chiesto la rescissione del contratto. I contatti tra l’Atletico Madrid e l’entourage del giocatore sono frequenti e intensi, la strategia del direttore sportivo Berta è raggiungere l’accordo con Milik prima di presentare una proposta al Napoli. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, Arek è stuzzicato dall’idea di tornare a giocare, di trasferirsi all’Atletico Madrid capolista in Liga e pronto ad affrontare il Chelsea agli ottavi di finale, ma l’intesa ancora non c’è anche perché Milik non ha ancora abbandonato l’idea d’arrivare a scadenza di contratto e scegliere in estate il miglior offerente.