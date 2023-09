Cdm - Demme, sta saltando affare con la Fiorentina: c'è ancora una speranza sul mercato

Diego Demme al momento sembra destinato a rimanere al Napoli con il contratto in scadenza a giugno 2024

Diego Demme al momento sembra destinato a rimanere al Napoli con il contratto in scadenza a giugno 2024 e una vita calcistica simile a quella che ha affrontato nelle prime due giornate di campionato in cui non è stato neanche convocato. Qualche movimento c’è ma le parti sono lontane dagli accordi, la Fiorentina rappresenta un’ipotesi ma devono incastrarsi alcuni fattori:

la partenza di Amrabat che attende il Manchester United e poi una formula complicata nell’accordo con Demme. La strada potrebbe essere la risoluzione del contratto con il Napoli e poi la firma di un biennale con la Fiorentina. Qualche altra timida speranza potrebbe arrivare dal mercato turco che chiude una settimana dopo, l’8 settembre. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.