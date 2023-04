Cdm - Festa Scudetto, nuove indiscrezioni: 70 varchi presidiati e ADL vuole la diretta Usa

Emergono nuove indiscrezioni sulla festa Scudetto, oggetto di riunioni al Viminale e in prefettura a Napoli

, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che è allo studio un protocollo di intesa. Prossima riunione il 19 aprile in prefettura:

"Il Comune per ora si è detto disponibile ad allestire i palchi nelle quattro piazze interessate, ma senza ulteriori esborsi; e Regione Campania ha già assicurato 1mln di euro, la cui delibera sarà varata il prossimo 18 aprile. Si dovrà definire una cabina di regia operativa. De Laurentiis vorrebbe che fosse il Comune di Napoli a proporsi come soggetto attuatore. Ma da palazzo San Giacomo, per ora, nicchiano.

Se il Napoli chiuderà contratti in esclusiva con sponsor privati e network televisivi nazionali — preferirebbe la Rai, in quanto già dotata di un canale internazionale come Rai Italia, in grado di assicurare la diretta anche negli Stati Uniti e in Canada, dove risiedono numerosissimi tifosi partenopei — Comune e Regione avrebbero tutto l’interesse a tenersi fuori dalle responsabilità dirette. A destare più di qualche apprensione è l’orientamento prevalso negli ultimi giorni: delimitare il perimetro delle manifestazioni, per meglio tenerle sotto controllo, a piazza del Plebiscito, piazza Mercato, piazza Ciro Esposito a Scampia e l’ex base Nato a Bagnoli. La necessità palesata dalla prefettura è di presidiare 70 varchi cittadini, con postazioni organizzate di almeno cinque uomini, per arrestare i flussi di tifosi che dall’area metropolitana o dalle altre province potrebbero riversarsi in città".