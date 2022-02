Cdm - Fisico, psicologico ed anche tattico: il lavoro di Osimhen durante la sosta

"It’s good", così Victor Osimhen ha sussurrato dopo aver indossato la sua nuova maschera protettiva, scrive il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che si tratta di uno strumento più piccolo, leggero, con un’apertura maggiore sui bulbi oculari in modo da consentirgli maggiore campo visivo migliorando così la sua visione periferica. Il nigeriano - si legge - vuole tornare ad essere il trascinatore e anche la rabbia in campo per il mancato assist di Politano contro la Salernitana è un indizio e la sosta l'ha aiutato sia dal punto di vista della forma che sotto l’aspetto psicologico, ma Spalletti ha approfondito delle situazioni tattiche perché il Napoli ha bisogno non solo dell’attacco alla profondità ma che sappia fare il riferimento, legare il gioco spalle alla porta