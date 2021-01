Cdm - Gattuso non ritiene il modulo un problema, ma pensa al 4-3-3 per una 'comfort zone'

Rino Gattuso riflette con i suoi collaboratori, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che a Castel Volturno l’atmosfera è tesa ma c’è la sensazione che la rotta si possa invertire nelle prossime sfide, a partire dalla gara di domani contro lo Spezia. Tra i pensieri - si legge - c’è anche il 4-3-3: "Gattuso ha spiegato in varie occasioni che l’alternanza di prestazioni e risultati non è dovuto a ragioni tattiche ma magari una modifica del sistema di gioco può rappresentare una «comfort zone» per coprire meglio il campo".