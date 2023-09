Cdm - Il calcio è bugia, c'è già un'intesa per rinnovo di Kvaratskhelia: le cifre

I toni della trattativa per Kvaratskhelia sono rientrati, per il Napoli conta l’intesa di massima raggiunta durante la scorsa primavera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il calcio è bugia, avrebbe detto Rafa Benitez e sicuramente l’ingaggio da 1,1 milione di euro per Kvaratskhelia rappresenta un tema aperto". I toni della trattativa sono rientrati, per il Napoli conta l’intesa di massima raggiunta durante la scorsa primavera per uno stipendio di 2,5 milioni più bonus. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno che poi aggiunge: "Un accordo verbale che rappresenta l’unico orizzonte per il club di De Laurentiis che si fa forte del contratto fino al 2027 e non ha alcuna fretta, dando priorità a Zielinski (scadenza 2024) e Osimhen (2025)".